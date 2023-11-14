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Шведский застройщик Bonava окончательно ушел из России

Шведский застройщик Bonava передал российские активы компании Star Development

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Shutterstock

Шведская строительная компания Bonava, которая возводила дома в Петербурге, завершила передачу российских активов и окончательно покинула рынок РФ. Об этом говорится в сообщении застройщика на его сайте.

«Bonava завершила продажу своих активов в Санкт-Петербурге армянской компании Star Development. Транзакция на сумму €50 млн евро была завершена, и Bonava получила оплату. <...> Этой сделкой Bonava завершила все операции в России», — указано в релизе застройщика.

Владельцем Star Development является президент группы ФСК Владимир Воронин. В ней, как пишет РИА Новости, подтвердили передачу бизнеса, а новым гендиректором дочерних компаний, принадлежавших Bonava, стал Олег Барков, возглавлявший «ВТБ-недвижимость».

По словам Воронина, в скором времени ФСК представит рынку имя и бренд новой бизнес-единицы.

Компания Bonava занимается постройкой жилья в ряде европейских стран. Ее земельный банк в Петербурге достигал порядка 16 гектаров.

Ранее стало известно, что компания из ОАЭ купила активы British American Tobacco в России.

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