Россиянка спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от родственниц экс-супруга

Под Екатеринбургом 47-летняя женщина пострадала от нападения со стороны сожительницы своего бывшего гражданского мужа и его сестры. Как пишет издание Е1, она решилась на прыжок с балкона ради спасения жизни.

Все произошло в городе Карпинск на севере Свердловской области. Местная жительница пришла в квартиру к новой возлюбленной своего экс-супруга, потому что та якобы обещала поделиться с ней «важной информаций». Когда женщина оказалась в квартире, дверь за ней закрылась, а из туалета вышла сестра бывшего мужа. Вместе родственницы мужчины стали избивать потерпевшую, через час одна из них продемонстрировала нож и стала угрожать жертве расправой.

«Единственный выход выжить для тети был — выпрыгнуть. Сейчас ей несколько месяцев придется лежать прикованной к постели и ходить под себя. До этого от них уже были угрозы», — утверждает родственник пострадавшей. Женщина также отметила, что сестра ее бывшего сожителя угрожает ей уже давно.

Потерпевшая решилась на прыжок с балкона третьего этажа, а выпрыгнув, еще почти полчаса пролежала на снегу. «Скорую» ей вызывали прохожие. Сейчас медики оценивают ее состояние как тяжелое и готовят пациентку к операции. Среди диагнозов — перелом бедра, обоих локтей, перелом стопы с раздроблением костей и сотрясение мозга.

Известно, что 26-летний сын пострадавшей слышал, как его мать зовет на помощь. Молодой человек пришел к квартире после сообщения родительницы, но просто стоял за закрытыми дверьми и не мог вмешаться в происходящее. А когда женщина выпрыгнула, ее мучительницы якобы сказали ему: «Иди мамашу свою забирай под окнами».

Племянник потерпевшей считает произошедшее покушением на жизнь своей родственницы и утверждает, что полицейские лишь опросили нападавших, при этом не только не задержали их, но и не отправили на освидетельствование.

В полиции сообщают, что сотрудники ведомства действовали в установленном законом порядке.

«Решение по данному материалу будет принято после выписки из больницы данной гражданки. Это надо, чтобы определить степень тяжести. Все участники опрошены. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — отметили в отделе полиции «Краснотурьинский».

Ранее девушка из Свердловской области спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от напавшего на нее сожителя.