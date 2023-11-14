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Геофизик предсказал опасную солнечную бурю, которая бывает раз в 100 лет

Геофизик Коломин: к Земле может приблизиться мощный удар солнечного ветра

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Shutterstock

К Земле может приблизиться мощный удар солнечного ветра, однако его вероятность – один раз в 100 лет, заявил замдиректора Института прикладной геофизики Вадим Коломин. В беседе с НСН он назвал Солнце малоизученным объектом, подчеркнув, что последствия солнечных бурь могут быть колоссальными, а зависящие от них корпорации к ним не готовы.

За все время наблюдения вспышки на Солнце, приводящие к глобальным последствиям, произошли лишь однажды – в 1859 году, отметил геофизик. Редкость объясняется тем, что вспышки на Солнце должны быть направлены в сторону Земли, причем играют роль разные факторы – расстояние, вращение небесных тел и так далее.

«Нужно осознавать, что последствия солнечной бури могут быть колоссальными, — предупредил ученый. — Мы привыкли, что у нас есть электричество, поезда, самолеты, спутники, но все может в одну секунду закончиться».

Крупные корпорации, которые зависят от подобных явлений, не готовы к их последствиям, предупредил Коломин. Он подчеркнул, что хотя никак повлиять на Солнце нельзя, в России солнечные бури можно изучать с помощью современных систем мониторинга. Сегодня эту проблему решают на государственном уровне, в том числе с помощью специальных программ, добавил Коломин.

Напомним, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин накануне заявил, что удар солнечных бурь может нанести настоящий урон только спутниковой связи, а сотовая связь и интернет от подобных воздействий защищены.

К выводу, что мощная солнечная буря не приведет к исчезновению сети, ранее также пришли в компании Google после проверки интернет-кабелей, проведенных под водой.

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