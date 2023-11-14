Россияне рассказали, с каких ритуалов они начинают свое утро

Порядка 38% россиян начинают свое утро с приготовления кофе, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,1 тыс. человек.

Еще 10% опрошенных по утрам «залипают» в телефоне, потому что не могут сразу сосредоточиться на делах, чуть меньше, 9% — делают зарядку, чтобы чувствовать себя бодрыми.

«Зарядка, душ, стакан теплой воды и на работу!» — поделился участник опроса.

У 8% жителей России есть семейный утренний ритуал, который заключается в совместном завтраке. 6% респондентов в обязательном порядке гуляют с собакой. Владельцы других животных добавили, что они не гуляют с ними по утрам, но все равно сначала уделяют внимание питомцу.

«Убираю накидку с клетки попугаев и целую, кормлю, даю полетать им, открываю окно проверить. И уже потом все остальное», — рассказала респондентка.

Еще 2% опрошенных выбрали вариант «другое». Кто-то из них читает молитву, другие — выпивают стакан воды или просто смотрят в потолок.

«Откладывать будильник 10 раз — это же тоже ритуал?», — добавила участница опроса.

Оставшиеся 27% респондентов сказали, что у них нет никаких утренних ритуалов.

Сооснователь сети оздоровительных фитнес-клубов «А ну-ка, девушки!», ментор по улучшению качества жизни активных людей и предпринимателей Алексей Жидкин до этого посоветовал ложиться спать до 23:00 и стараться вести активный образ жизни, чтобы сделать сон качественным и легче просыпаться по утрам.

Ранее были названы ритуалы, в которые верят россияне.