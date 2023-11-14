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Обвиняемая в фейках о ВС РФ Скочиленко выступила с последним словом

Обвиняемой в фейках об армии Скочиленко дали последнее слово

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skochilenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Петербургская художница Александра Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, выступила в суде с последним словом. Его текст опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Скочиленко назвала свое дело странным и смешным и призналась, что при каждом посещении суда ждет объявления о затянувшемся розыгрыше. По ее словам, даже сотрудники СИЗО, где содержат художницу, не верят, что девушку хотят посадить.

Подсудимая также заявила, что прокурор по ее делу не верит в общество и государство, если считает, что общественная безопасность и государственность «могут порушиться от пяти маленьких бумажек». Скочиленко считает, что от ее деяния никто не пострадал, но, несмотря на это, ее уже полтора года держат под стражей.

Кроме того, обвиняемая назвала каждый судебный приговор посланием для общества.

Александру Скочиленко обвиняют в распространении фейков ВС РФ из-за акции в петербургском супермаркете, где художница поменяла ценники на пацифистские листовки. Прокурор требует отправить Скочиленко в колонию на восемь лет.

Ранее за фейки об армии России вынесли заочный приговор издателю «Медиазоны» (издание включено в список СМИ-иноагентов) Петру Верзилову (признан в РФ иностранным агентом).

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