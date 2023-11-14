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В Одессе военкомы избили мужчину, который не брал у них повестку

В Одессе военкомы избили мужчину на глазах жены и детей за отказ взять повестку

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Телеграм-канал Klymenko Time

Сотрудники украинского военкомата в Одессе избили мужчину, который отказывался брать у них повестку. Инцидент случился на глазах его жены и детей, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

На опубликованном видео видно, как люди в форме и бронежилетах пытаются усадить мужчину в автомобиль, при этом бьют его. Вокруг собирается возмущенная толпа, местные жители стремятся отбить мужчину у военкомов и осуждающе комментируют происходящее.

10 ноября сообщалось, что на Украине мобилизовали водителя автобуса, который привез детей на соревнования в Ужгород. Военкомы в сопровождении полиции задержали его ночью в одном из хостелов. Для перевозки детей обратно пришлось искать другого водителя, за ключами в военкомат посылали девушку.

7 ноября сотрудники военкомата в Одессе провели рейд для выявления подлежащих призыву мужчин в общественном транспорте. Из рейсового автобуса для проверки высадили всех лиц мужского пола в возрасте от 27 до 60 лет.

Ранее настоятель храма УПЦ заявил, что в 68 лет получил повестку в армию.

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