Супруги пострадали от нападения неизвестного из-за парковочного места

На северо-востоке Франции мужчина припарковался перед чужим домом и напал на хозяина, который попросил его переставить машину. Об этом пишет Actu17.

Вечером 12 ноября житель коммуны Озуар-ла-Феррьер вернулся домой и обнаружил, что у него перед домом стоит автомобиль с водителем. Он вышел из своей машины, чтобы сообщить автомобилисту, что парковка в этом месте запрещена. Его оппонент, остававшийся за рулем, в ответ на замечание распылил слезоточивый газ.

Тогда на помощь к местному жителю из дома вышла его супруга. Женщина попыталась вмешаться в конфликт, но злоумышленник ударил ее, достал пистолет и открыл огонь по дому супружеской пары. После этого он покинул место происшествия.

Ранним утром 34-летний подозреваемый был задержан полицией и взят под стражу. У дома правоохранители нашли кобуру с пистолетом калибра 9 мм. По словам источника, предполагаемый стрелок уже попадал в поле зрения органов внутренних дел.

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