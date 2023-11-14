Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей в холодное время года

В холодное время года важно регулярно увлажнять кожу лица и тела, потому что в этот период уровень влаги в ней снижается. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог Ирина Ладыгина.

По ее словам, в этом могут помочь крем или лосьон с высоким содержанием глицерина, гиалуроновой кислоты или масел. Кроме того, эксперт советует не забывать наносить на кожу солнцезащитный крем с SPF 30, потому что ультрафиолетовые лучи не перестают оказывать негативное воздействие зимой.

«Домашний уход осенью должен выполнять две основные функции: увлажнение после летнего солнца и защиту от наступающих холодов. Важно провести тщательную ревизию косметички, некоторые продукты на время отложить и добавить новые. <...> Для обновления, восстановления и увлажнения кожи отлично подойдет массаж, он улучшает кровообращение и состояние кожи. Обезвоженная кожа начинает восстанавливать влагу, хорошо насыщается питательными веществами. Массаж поможет восстановить ровный и здоровый цвет лица и улучшит настроение», — отметила Ладыгина.

При этом в холодное время года стоит отказаться от горячего душа или сауны, потому что высокая температура воды может обезвоживать кожу. Для ухода за телом также лучше использовать мягкий и увлажняющий гель для душа. При выходе на улицу во время мороза и сильного ветра косметолог рекомендует носить шарф, шапку и перчатки, чтобы защитить кожу от холода и влажного воздуха.

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