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Депутат Госдумы назвал введение ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой

Депутат Госдумы Толстой назвал введение ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Введение в России ЕГЭ и ОГЭ было большой ошибкой. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на слушаниях в Совете Федерации, посвященных государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка. Трансляция слушай опубликована на странице верней палаты парламента РФ во «ВКонтакте».

«Большой ошибкой — и у этой ошибки есть до сих пор действующие авторы — было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивания детей на тесты. Эта ошибка разрушила ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и в советской России», — заявил депутат, рассуждая о значимости преподавания русского языка в школе.

Толстой отметил, что несмотря на сложившуюся систему таких экзаменов, что-то в ней нужно менять. Первые шаги, по словам парламентария, в этом направлении власти уже сделали. Так, парламентарий упомянул введение в российских школах единой стандартизированной программы, которая, по мнению Толстого, должна положительно сказаться на развитии системы образования.

Ранее Матвиенко высказалась об изъятии произведений Пушкина и других классиков из экзаменов.

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