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В Днепропетровской и Запорожской областях произошли взрывы

«Зеркало недели»: взрывы произошли в Днепропетровской и Запорожской областях

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Global Look Press

Взрывы произошли на территории Днепропетровской области и части Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей. О ситуации в регионах сообщило местное издание «Зеркало недели».

По данным официального онлайн-ресурса для оповещения граждан, в настоящее время в двух украинских областях объявлена воздушная тревога. Особый режим введен в Николаевской и Днепропетровской областях.

Кроме того, сирены сработали в подконтрольной украинскому правительству части Запорожской области. Однако другие подробности в данный момент не раскрываются. В частности, это касается точного места взрывов и возможных последствий.

14 ноября Министерство энергетики Украины заявило о повреждении нефтеперерабатывающего объекта на территории страны. В ведомстве подчеркнули, что одновременно с этим в трех областях — Харьковской, Сумской и Черниговской — было зафиксировано частичное отключение света.

Позже представители компании «Укрэнерго» уточнили, что в государстве обесточены 450 населенных пунктов. Иные подробности о произошедшем, включая местонахождение поврежденного объекта инфраструктуры, не уточнялись.

Утром в тот же день украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрыве на территории Кировоградской области. По информации журналистов, взрыв произошел в городе Кропивницкий и по времени совпал с объявлением в регионе воздушной тревоги.

Ранее украинские власти заявили о повреждении торгового порта в Херсонской области.

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