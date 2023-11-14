Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий военных на 4,5%

Депутаты Государственной думы РФ приняли законопроект, касающийся повышения в стране пенсий военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

В заявлении указано, что законодатели одобрили данную инициативу сразу во втором и третьем чтениях. При этом нововведение коснется не только граждан, проходивших военную службу.

Кроме того, на повышение пенсий могут рассчитывать сотрудники национальной гвардии и органов внутренних дел. Также дополнительные выплаты начнут получить представители уголовно-исполнительной системы и других государственных учреждений.

Еще до принятия законопроекта спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркивал, что повышение пенсий военных является личным поручением президента страны Владимира Путина. Как сказал председатель нижней палаты парламента, данная инициатива затронет более 2,7 млн человек.

«Законопроект входит в число бюджетообразующих и рассмотрен ГД в приоритетном порядке», — добавил Володин.

Согласно документу, размер пособий военным увеличится на 4,5% с 1 октября 2024 года. Спикер законодательного органа подчеркнул, что в прошлом году пенсии военнослужащим выросли на 19,5%, а с 1 октября текущего года их повысили еще на 10,5%.

Ранее депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект о повышении выплат неработающим пенсионерам на 7,5%.