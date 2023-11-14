В российском городе завели уголовное дело из-за переполненных школ

В Саратове после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц из администрации города из-за ситуации с переполненными школами в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что на стадии планирования строительства новых домов власти не учли потребность жителей в социальной инфраструктуре, в том числе в школах. Это привело к тому, что некоторые образовательные организации оказались заполнены сверх нормы, дети вынуждены учиться в них в две смены.

Вопросы соблюдения прав учащихся на обучение находятся на личном контроле прокурора области С.В. Филипенко.

Ранее жители Казани пожаловались на отсутствие обещанной школы.