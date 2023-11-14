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Страховые выплаты получат все фактические воспитатели не вернувшихся с фронта бойцов

Андрей Турчак: долг государства перед воспитателями бойцов будет исполнен

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Пресс-служба «Единой России»

Законопроект рабочей группы по вопросам специальной военной операции о страховых выплатах всем без исключения фактическим воспитателям не вернувшихся с фронта бойцов, окончательно принят Госдумой. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» и глава группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Новый закон устраняет правовые нестыковки и дает право фактическим воспитателям бойцов СВО получать выплаты по страховым случаям, начиная с 11 августа 2020 года, отметил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что на протяжении двух лет бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, другие фактические воспитатели не вернувшихся с фронта бойцов не получали страховые выплаты.

«В том числе их не получали те, кто потерял своих близких в первые полгода спецоперации. Рабочая группа обратила на это внимание в одном из докладов президенту. Сегодня же этот вопрос решен. Страховые выплаты будут сделаны, долг государства перед этими людьми будет исполнен», — заявил глава группы по вопросам СВО.

В пресс-службе «Единой России» напомнили о том, 11 августа 2020 года вступил в действие федеральный закон, которым фактические воспитатели были внесены в число выгодоприобретателей, им установили единовременную выплату в случае произошедшей трагедии с военнослужащим. А 14 июля 2022 года фактические воспитатели вошли в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию военнослужащих. Таким образом возник период — с 11 августа 2020 года по 14 июля 2022 года, в котором фактические воспитатели не имели страховых выплат.

Предложение об устранении несправедливости с выплатами по обязательному государственному страхованию было включено в третий доклад рабочей группы, представленный президенту.

Законопроект рабочей группы по СВО, распространяющий выплаты воспитателям не вернувшихся с фронта бойцов на все случаи с начала спецоперации, Госдума приняла в первом чтении 11 июля 2023 года.

14 ноября законопроект принят во втором и третьем чтениях.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента в декабре прошлого года. Ее возглавил Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

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