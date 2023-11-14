Пользователи соцсетей обнаружили обнаженное «существо» на Google Maps

Пользователи соцсетей обнаружили на Google Maps обнаженное «существо» с длинными руками и теперь гадают, что это может быть, пишет Independent.

Как пишут СМИ, фигура была замечена на панорамном снимке пустынной дороги в штате Юта. Пользователи соцсетей признались, что непонятное существо напугало их своим видом. Люди начали гадать, что именно попало на камеру, предлагая различные варианты. Кто-то решил, что на фото человек, изображение которого смазалось.

Другие же предположили, что на камеру попал пришелец или неизвестное науке животное. Впрочем, комментаторы смогли выяснить правду. Оказалось, на поле стояло пугало одного из фермеров, с помощью которых он защищает свой урожай от птиц, животных и любопытных посетителей.

Ранее дайверов в Швейцарии напугала скульптура акулы, лежавшая на дне озера. Ее использовали в качестве реквизита во время съемок фильма