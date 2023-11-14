Депутат Рады призвал отправить Залужного в отставку

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующего ВСУ следует отправить в отставку из-за провалившегося контрнаступления. Свое мнение парламентарий высказал в интервью с политологом Вадимом Карасевым на его YouTube-канале.

«Семь месяцев пиарить контрнаступление, а потом пойти в лоб туда, где русские ждали нас — вот на эти минные поля. Это гений полководческой мысли?» — задался вопросом Шевченко.

Депутат также заявил, что украинский президент Владимир Зеленский исполняет желания Залужного, собирая оружие по всему миру. По словам Шевченко, Залужному «не хватило F-16», и теперь он требует солдат-роботов, которых увидел на выставке в Нью-Йорке.

«Может, надо просто заменить главкома ВСУ на другого, тогда будут прорывы?» — предложил парламентарий.

До этого сообщалось, что в минобороны Украины захотели уволить сразу трех командующих ВСУ. А ранее был снят с должности командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко.

Ранее генерал-майор ВСУ Марченко предложил выдвинуть Залужного в президенты.