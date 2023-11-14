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Врач назвала эффективный способ профилактики рака шейки матки

Врач Тимофеева: прививка против ВПЧ эффективна для профилактики рака шейки матки

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Depositphotos

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) является наиболее эффективным способом профилактики рака шейки матки. Об этом в интервью РИАМО рассказала онколог-гинеколог клиники «Евроонко» Екатерина Тимофеева. По ее словам, именно ВПЧ, передающийся половым путем, зачастую является причиной данного онкозаболевания.

«Скрининг рака шейки матки, в свою очередь, позволяет выявить предраковые изменения на ранних стадиях, когда они еще легко поддаются лечению. Скрининг подразумевает цитологическое исследование мазка с шейки матки и тестирование на ВПЧ. Исследование проводится бесплатно в рамках ОМС», — продолжила врач.

Она добавила, что вакцинация против ВПЧ на сегодняшний день не включена в национальный календарь профилактических прививок, но добавлена в некоторые региональные календари. В этих субъектах России, по ее словам, можно сделать прививку бесплатно.

Врачи из некоммерческой организации Ochsner Health System до этого рассказали, что около половины случаев рака женской репродуктивной системы можно предотвратить с помощью вакцинации от ВПЧ и регулярного посещения гинеколога, в том числе и во время менопаузы.

Ранее врач назвала анализы для выявления рака на ранних стадиях.

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