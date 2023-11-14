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В московском кафе подростки подрались из-за рисунков пауков на одежде

В Москве произошла потасовка с участием подростков с рисунками пауков на одежде

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Телеграм канал «Baza»

В кафе Москвы произошла драка с участием подростков, одетых в стиле «ЧВК Редан». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на улице Маросейке. Несколько молодых людей в одежде с пауками пришли в точку общепита и привлекли внимание компании посетителей. Изначально конфликт был словесным, но спустя некоторое время началась драка.

Сотрудники кафе вызвали полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали четверых человек в возрасте от 18 до 20 лет.

Одни из первых упоминаний о «ЧВК Редан» появились в СМИ появились зимой, когда в нескольких торговых центрах РФ произошли драки с участием подростков, которые носили одежду с пауками.

Ранее семью мигрантов выдворили из России из-за хулиганства детей.

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