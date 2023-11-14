В московском кафе подростки подрались из-за рисунков пауков на одежде

В кафе Москвы произошла драка с участием подростков, одетых в стиле «ЧВК Редан». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на улице Маросейке. Несколько молодых людей в одежде с пауками пришли в точку общепита и привлекли внимание компании посетителей. Изначально конфликт был словесным, но спустя некоторое время началась драка.

Сотрудники кафе вызвали полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали четверых человек в возрасте от 18 до 20 лет.

Одни из первых упоминаний о «ЧВК Редан» появились в СМИ появились зимой, когда в нескольких торговых центрах РФ произошли драки с участием подростков, которые носили одежду с пауками.

Ранее семью мигрантов выдворили из России из-за хулиганства детей.