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Сын украл у матери с деменцией $300 тыс., чтобы слетать в Дубай и на Маврикий

Mirror: британец украл у матери с деменцией $300 тыс. и потратил их на отпуск

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Greater Manchester Police

В Англии мужчина украл у своей матери с деменцией $300 тысяч, чтобы слетать в Дубай и на Маврикий, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, Карл Зироль имел доступ к банковскому счету матери, потому что на него была оформлена соответствующая доверенность. Однако выяснилось, что 56-летний мужчина тратил деньги без ее ведома, купив себе дорогой автомобиль и оплатив поездку в Дубай и на Маврикий.

После того как семья узнала об обмане Карла, родственники подали на него в полицию. Мужчина признался, что украл деньги матери и был приговорен судом к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Сестра Карла рассказала в суде, что их мать была «трудолюбивой и решительной», став в свое время успешной владелицей бизнеса. Сейчас она находится в доме престарелых и полностью зависит от других людей.

«Она доверилась Карлу, и мы глубоко разочарованы. Когда мы впервые узнали об этом, он сказал, что вернет деньги. Это было почти два года назад, но деньги так и не вернулись», — рассказала британка.

Ранее ученые обнаружили связь между бессонницей и деменцией.

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