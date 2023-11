Врач объяснила, как образ жизни влияет на появление рака

Согласно исследованиям, большинство онкологических заболеваний — результат образа жизни человека, а не «плохих генов». Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-онколог, химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина. По ее словам, на практике часто встречаются случаи, при которых опухолевый процесс имеет предысторию, к примеру рак желудка может начинаться с обычного гастрита.

«Именно поэтому крайне важно вовремя проходить чекапы не только общие, но и узконаправленные, если у вас имеется хроническое заболевание. Это позволит не только оперативно выявлять обострение хронического процесса, но и рак на ранних стадиях», — продолжила онколог.

Также она посоветовала придерживаться здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек, сбалансировать рацион питания и добавить в свой распорядок умеренные физические нагрузки.

В 2023 году исследователи из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили молекулу под названием 5D4, которая может подавлять рост рака молочной железы и яичников у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

