Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как образ жизни влияет на появление рака

Онколог Шорина: образ жизни напрямую влияет на появление рака

close
100%
Depositphotos

Согласно исследованиям, большинство онкологических заболеваний — результат образа жизни человека, а не «плохих генов». Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-онколог, химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина. По ее словам, на практике часто встречаются случаи, при которых опухолевый процесс имеет предысторию, к примеру рак желудка может начинаться с обычного гастрита.

«Именно поэтому крайне важно вовремя проходить чекапы не только общие, но и узконаправленные, если у вас имеется хроническое заболевание. Это позволит не только оперативно выявлять обострение хронического процесса, но и рак на ранних стадиях», — продолжила онколог.

Также она посоветовала придерживаться здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек, сбалансировать рацион питания и добавить в свой распорядок умеренные физические нагрузки.

В 2023 году исследователи из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили молекулу под названием 5D4, которая может подавлять рост рака молочной железы и яичников у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ранее онколог назвал неожиданный признак, указывающий на риски развития рака пищевода.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий