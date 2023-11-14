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В Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия

Аксенов: в Крыму не планируются массовые мероприятия на Новый год и Рождество

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В Крыму на новогодние праздники не запланированы массовые мероприятия по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет – безопасность», — написал Аксенов.

По его словам, власти Крыма сделают все необходимое для создания праздничного настроения. Он подчеркнул, что в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей, в населенных пунктах установят елки, а также украсят улицы.

В декабре 2022 года председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сейчас не время и не место для пышных новогодних празднеств с салютами и фейерверками.

Ранее в Белгородской области запретили продажу пиротехники до 26 января 2024 года.

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