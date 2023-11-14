В Курской области запретили использовать петарды и фейерверки

В Курской области с 15 ноября начнет действовать запрет на использование пиротехнических изделий, включая салюты, петарды и фейерверки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«На заседании областного оперштаба приняли решение запретить в Курской области использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, таким образом власти стремятся обеспечить безопасность местных жителей. Он также напомнил, что в регионе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности, и выразил надежду, что куряне буду соблюдать запрет даже в праздничные и выходные дни.

До этого в Белгородской области запретили продажу пиротехники за исключением хлопушек и бенгальских огней. Ограничение будет действовать до 26 января следующего года. Помимо этого, власти региона пообещали усилить меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников.

Ранее стало известно, что в Рязанской области планируют усилить меры безопасности на железной дороге.