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На Украине 450 населенных пунктов остались без света

Повреждение объекта нефтепереработки обесточило 450 населенных пунктов Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Нефтеперерабатывающий объект получил повреждения на Украине. Об этом со ссылкой на министерство энергетики страны сообщает ТАСС.

Конкретное местонахождение объекта в министерстве не назвали. Однако известно, что одновременно с этим частично остаются без света жители Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

В свою очередь, компания «Укрэнерго» сообщила, что в стране обесточены 450 населенных пунктов.

14 ноября также стало известно, что в Херсоне и в городе Берислав Херсонской области повреждения получили торговый порт и заводская территория.

До того взрыв произошел в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины.

Помимо этого в ночь на 14 ноября сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины. В это время в регионе действовала воздушная тревога. Также воздушную тревогу в это же время объявляли в Черновицкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Ранее в Киеве заявили, что Залужный шокировал Зеленского намерением создать армию из роботов.

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