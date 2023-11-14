Российским военным и полицейским проиндексируют оклады в 2024 году

Пропуск индексации окладов военнослужащих и сотрудников силовых органов отменяется в 2024 году. Документ об этом опубликовали в базе законопроектов Госдумы.

Согласно поправкам, из проекта планируют исключить пункты о неиндексации довольствия для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников Государственной противопожарной службы и таможенных органов, сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы.

25 октября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о приостановлении индексации вознаграждений за труд для ряда категорий россиян, в том числе госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военных. При этом парламентарии предложили убрать норму о приостановке перерасчета выплат для последних.

Позже в Минфине РФ поясняли, что законопроект о приостановлении индексации зарплат российских госслужащих до 1 января 2025 года не касается военных и сотрудников силовых ведомств.

Также Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,5% с 1 января 2024 года.

Согласно документу, который внесло правительство вместе с проектом бюджета, пенсионный коэффициент вырастет до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 8134,88 рубля.

Ранее в Госдуме призвали индексировать выплаты ветеранам ко Дню Победы.