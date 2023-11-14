Россиянам в День борьбы с диабетом рассказали, как не допустить его появления

Люди с лишним весом, гиподинамией, наследственностью и гипертонией находятся в зоне риска по развитию сахарного диабета. О том, как не допустить его появления, во Всемирный день борьбы с диабетом kp.ru рассказал к.м.н., доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Илья Барсуков.

«До 80% случаев предиабета (состояния, при котором уровень сахара в крови превышает норму, но болезнь еще не успела развиться — Прим. ред.) можно развернуть вспять, не допуская развитие сахарного диабета 2 типа», — отметил эксперт.

Так, он советует включить в свой распорядок дня регулярную физическую активность, подойдут, в том числе, пешие прогулки. Помимо этого, важно наладить питание и включить в свой рацион фрукты и овощи, а также белок — нежирное мясо, рыбу, яйца, молоко и так далее. При этом от чипсов, фастфуда и сладостей врач рекомендует отказаться. Еще один совет — наладить сон.

«Самые простые действия, так называемая первичная профилактика, помогает предотвращать большинство заболеваний, включая сахарный диабет», — сказал Барсуков.

Ученые из Имперского колледжа Лондона до этого обнаружили, что употребление авокадо связано с низким риском развития сахарного диабета.

Ранее врач рассказала, кто рискует столкнуться с инсулинорезистентностью и диабетом.