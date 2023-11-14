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На Урале в аэропорту у матери с младенцем не приняли багаж

В аэропорту Кольцово сотрудники отказались принимать багаж женщины с младенцем

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Depositphotos

В Екатеринбурге пассажиры пожаловались на сотрудников из-за багажа. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. По словам супруга женщины, они пришли за несколько минут до конца регистрации.

«Сотрудники болтали по телефону до того момента, как регистрация закончилась, и просили 4900 рублей за то, чтобы открыть окно регистрации заново, мол, мы не успели!» — поделился мужчина.

По словам пассажиров, позже к ним подошла работница и прикрепила к коляске нужную бирку, но, заметив съемку, сорвала ее. Женщина, ее трехмесячный ребенок и коляска все же оказались на борту самолета. Чемоданы супруг отправил почтой.

По словам представителей аэропорта, ситуация развивалась иначе. Они сообщили, что пассажирка поздно приехала в аэропорт. В результате регистрация автоматически закрылась и багаж не смогли оформить. Открытие регистрации заново является платной услугой. По их версии, мужчина не хотел отдавать деньги за процедуру, поэтому устроил скандал.

Ранее в Петербурге беременную россиянку отказались пускать на самолет.

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