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Осужденный за организацию ликвидации Политковской получил помилование

Осужденный за организацию убийства Политковской помилован, он уехал в зону СВО

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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию ликвидации журналистки Анны Политковской, получил помилование. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, в настоящее время Хаджикурбанов задействован в специальной военной операции на Украине. Мужчина уже отслужил на фронте по первому контракту, а теперь заключил новый.
Бывший оперативник возглавляет боевое подразделение.

Хаджикурбанов отправился в зону СВО в конце 2022 года. Сначала он служил в должности командира отделения разведки и ходил в тыл украинских войск. Вскоре он получил звание командира батальона.

Бывшего полицейского Сергея Хаджикурбанова задержали в 2007 году по обвинению в организации ликвидации над Политковской. В 2009 году судом присяжных он был признан невиновным. Однако спустя пять лет суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы.

В Анну Политковскую выстрелили несколько раз в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Врачи не смогли ее спасти.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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