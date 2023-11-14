Осужденный за организацию ликвидации Политковской получил помилование

Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию ликвидации журналистки Анны Политковской, получил помилование. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, в настоящее время Хаджикурбанов задействован в специальной военной операции на Украине. Мужчина уже отслужил на фронте по первому контракту, а теперь заключил новый.

Бывший оперативник возглавляет боевое подразделение.

Хаджикурбанов отправился в зону СВО в конце 2022 года. Сначала он служил в должности командира отделения разведки и ходил в тыл украинских войск. Вскоре он получил звание командира батальона.

Бывшего полицейского Сергея Хаджикурбанова задержали в 2007 году по обвинению в организации ликвидации над Политковской. В 2009 году судом присяжных он был признан невиновным. Однако спустя пять лет суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы.

В Анну Политковскую выстрелили несколько раз в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Врачи не смогли ее спасти.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.