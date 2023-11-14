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Четырех российских подростков избили битами во время прогулки

В Верхней Пышме четверых подростков избили битами незнакомцы

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Global Look Press

В Свердловской области прогулка для компании подростков закончилась обращением к медикам — несовершеннолетних избили незнакомцы. Об этом сообщает издание E1.ru.

Инцидент произошел 11 ноября в Верхней Пышме. Как рассказала мать одного из юношей, четверо подростков, включая ее сына, гуляли вечером по городу, когда к ним привязалась компания подвыпивших мужчин.

«Компания мужчин — человек 13 — бегала по улице в нетрезвом состоянии, в руках у них были биты. Подбежав к подросткам, они начали дергать их сумки и рюкзаки, типа что-то искали. Далее без разбора все ребята получили битами по голове», — рассказала мать пострадавшего юноши.

По словам женщины, помешал дальнейшему развитию конфликта мужчина, который проезжал мимо на авто, остановился и прогнал обидчиков.

Двое подростков получили удары по голове, один — в живот. Родителям несовершеннолетних дали направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее на Урале подросток проломил голову битой сверстнику, обидевшему его брата.

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