В России предложили снизить цену на экзамены для мигрантов

Минобрнауки РФ предложило установить единую стоимость для сдачи экзамена по русскому для иностранцев. Проект появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас иностранцы платят 5900 рублей за экзамен для получения разрешения на временное проживание. Экзамен для разрешения на работу или патента стоит 3800 рублей.

Согласно законопроекту, планируется, что услуга по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ будет стоить 1000 рублей для всех целей.

Нововведение предлагается внедрить с 1 сентября 2024 года и провести этот эксперимент до 1 августа 2027 года.

До этого стало известно, что власти Тульской области планируют запретить трудоустраивать иностранцев в сфере торговли табаком, алкоголем, пассажирских перевозках и общепите. Запрет вступит в силу с начала 2024 года. Так, мигрантам могут запретить перевозить пассажиров на городском и пригородном транспорте, работать в сферах по предоставлению продуктов питания и напитков, а также торговать в специализированных магазинах алкоголем и табачными изделиями.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что во время операции «Нелегал-2023» из России депортировали около 15 тыс. нелегальных мигрантов.