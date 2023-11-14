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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области

«Общественное»: взрыв произошел в Кировоградской области Украины

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Взрыв произошел в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский телеканал «Общественное».

Взрыв прогремел на фоне объявленной в области воздушной тревоги, уточняет телеканал.

«В Кропивницком слышен взрыв», — говорится в публикации.

В ночь на 14 ноября сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины. В это время в регионе действовала воздушная тревога. Также воздушную тревогу в это же время объявляли в Черновицкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Через два дня после теракта на Крымском мосту, 10 октября 2022 года, Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.

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