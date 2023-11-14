Врач-диетолог назвала топ-5 самых полезных для здоровья круп

Гречневая крупа возглавляет рейтинг самых полезных для человека круп, убеждена врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. В составе гречки есть много витаминов, минеральных веществ и аминокислот, а также пищевые волокна, которые укрепляют иммунитет и улучшают работу кишечника, пояснила она в беседе с Общественной Службе Новостей.

На втором месте, по мнению Королевой, в рейтинге самых полезных круп находится овсянка. Она богата витаминами группы B и минеральными веществами, подчеркнула врач.

Третье место заняла киноа, содержащая в составе 8 аминокислот, в том числе – лизин, который редко встречается в такой большой концентрации в составе других продуктов.

«Лизин влияет на наш иммунитет, на построение костной структуры и здоровье наших суставов, а также на мозговую деятельность и качество когнитивной функции», – пояснила Королева.

На четвертом месте рейтинга – пшено, и на пятом – амарант, который за счет содержания сквалена оказывает противовоспалительное и противоонкологическое действие. Но в том же время эта крупа менее насыщена витаминами и минералами, в отличие, к примеру, от гречки, отметила диетолог.

Королева также упомянула рис, отметив, что он содержит много калия, магния, витаминов группы B и аминокислот, а также является источником белка. В целом, по ее словам, все крупы имеют в своем составе большое количество клетчатки, поэтому полезны для здоровья. Они регулируют уровень холестерина, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают работу кишечника.

Врачи-диетологи также считают, что зеленая гречка способна укрепить сосуды, снизить сахар в крови и замедлить процессы старения.

При этом специалисты подчеркивают, что при похудении нельзя переходить на питание одной гречкой.