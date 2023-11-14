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Врач перечислила сладости, которые особенно опасны для здоровья

Врач Соломатина: вафли и карамель являются наиболее опасными сладостями

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Самыми опасными для здоровья сладостями являются вафли, карамель и батончики. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в этих продуктах содержится большое количество ароматизаторов и сахара, а в вафлях — еще и трансжиров.

«Трансжиры и сахар разрушают клеточные мембраны. Происходит засахаривание белка, и он уже не может выполнять свои функции. Следовательно, сбиваются обменные процессы. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система: повышается уровень холестерина, образуются бляшки, дальше инсульты и инфаркты», — пояснила врач.

Диетолог также рассказала о том, как побороть зависимость от сладкого. Прежде всего она советует выяснить причину ее появления. Она, например, может заключаться в инсулинорезистентности. В этом случае важно добавить в рацион еду, в которой содержится хром. К ней, в том числе, относятся морепродукты.

«Если же причиной стал недостаток серотонина, то включить еду, богатую триптофаном: индейку, бананы, кисломолочные продукты, томаты. Если же имеются проблемы с щитовидной железой, то йод и селен. Их можно найти в морепродуктах и бразильских орехах», — продолжила Соломатина.

Врач советует постараться заменить привычные сладости на полезные — пастилу, зефир, натуральный мармелад и сорбет.

Исследование сервиса «Контур.Маркет» до этого показало, что в третьем квартале 2023 года жители России стали есть больше сладостей, чем год назад.

Ранее врач рассказала, какие продукты помогут отказаться от сладкого.

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