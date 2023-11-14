Медсестрам в России могут предоставить право на отказ проводить аборт

Медицинский персонал должен обладать правом отказаться от подготовки пациентки к проведению аборта по немедицинским показаниям, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Такое решение, по ее мнению, позитивно скажется на показателях рождаемости в стране. Соответствующее предложение она направила депутату Госдумы Веронике Власовой, передает RT со ссылкой на копию документа.

Сегодня лечащий врач по согласованию с руководством может отказаться от наблюдения за пациентом и от его лечения, напомнила Волынец. Он может в письменной форме уведомить об отказе проводить аборт, если это не угрожает жизни пациента. При этом у медсестры-акушерки, которая помогает врачу-гинекологу, такого права нет, отметила детский омбудсмен.

Волынец призвала изменить федеральное законодательство и предусмотреть в нем право медперсонала отказываться от обязанностей по подготовке пациента к искусственному прерыванию беременности по немедицинским показаниям. Омбудсмен призвала инициировать разработку соответствующего законопроекта.

Напомним, в Госдуме ранее заявили о планах запретить проведение абортов в частных клиниках. После этого стало известно, что в некоторых регионах частные медучреждения уже прекратили делать аборты – в частности, в Татарстане это уже треть клиник. Подробнее об этой инициативе, ее плюсах и последствиях – в материале «Газеты.Ru».

Депутаты ранее также предлагали поощрять женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности.