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Россияне смогут компенсировать убытки из-за опоздания по вине такси

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам оказания услуг такси

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Shutterstock

Россияне смогут узнать о правилах оказания услуг такси и каршеринга, безопасности пользования ими, защите прав потребителей в этой сфере и деятельности агрегаторов такси на тематической горячей линии Роспотребнадзора, которую запустили во всех регионах страны в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, граждане могут компенсировать стоимость поездки, если она длилась дольше, чем было указано в приложении такси, и они из-за этого опоздали.

«Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, если понес их из-за недостатков выполненной или оказанной услуги или исполнитель не устранил эти недостатки в установленные договором сроки. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя», — рассказали сотрудники горячей линии.

Для этого будет нужно составить претензию на бумажном носителе в двух экземплярах, после чего отправить ее заказным письмом с описью и уведомлением о вручении по «Почте России». Это поможет доказать в суде факт получения претензии. В суд граждане, которым не предоставят письменного ответа или не удовлетворят их требования, могут обратиться через 10 календарных дней после получения претензии или 40 дней — если претензию не получили.

В Единый консультационный центр Роспотребнадзора можно обратиться по телефону 8 (800) 555-49-43. Горячая линия будет работать две рабочие недели.

10 ноября зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов говорил, что в ближайшее время в России продолжит снижаться количество водителей такси, как и число автомобилей. На фоне кризиса в отрасли цены продолжат расти, предупредил он.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 11-летний мальчик сел в такси и пропал.

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