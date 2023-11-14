ФСБ предотвратила теракт в Челябинске

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в одном из административных зданий Челябинска, который, предварительно, планировал устроить «сторонник идеологии украинской националистической организации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Подозреваемый в теракте мужчина арестован. Для совершения террористического акта он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты, заявили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

11 ноября Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области.

10 ноября сообщалось, что суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта на железнодорожном вокзале города Минеральные Воды в Ставропольском крае.

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