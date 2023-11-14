Отцы устроили драку на парковке детского сада на Алтае

В Алтайском крае двое отцов подрались из-за парковки возле детского сада, один из мужчин поставил свое авто, перекрыв вход в дошкольное учреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Конфликт между отцами произошел на входе в детсад, барнаулец не смог пройти к дверям здания с коляской из-за припаркованного автомобиля. Он сделал замечание владельцу авто, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой владелец машины повалил оппонента на землю и сильно избил.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он рассказал полицейским, что напавший на него мужчина угрожал ему расправой и демонстрировал нож.

Суд признал водителя виновным в умышленном причинении вреда здоровью, его приговорили к обязательным работам и взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее учительница из Подмосковья подралась с ученицей и ее матерью на глазах у школьников.