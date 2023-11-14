В Сибири фельдшеры «скорой» заявили о сокращении зарплат на 30%

Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась информацией о снижении зарплат медицинских работников села Верх-Тула и организовала проверку по сообщениям в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнению должностными лицами медицинского учреждения требований трудового законодательства», — подчеркнули в пресс-службе областного ведомства.

Издание NGS.ru сообщало, что фельдшеры скорой помощи в поселке заявили о существенном снижении зарплат. По словам нескольких медицинских работников, с августа текущего года они по неизвестной причине стали получать приблизительно на 30% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году, хотя условия работы не изменились.

Ранее депутат назвал ситуацию с нехваткой педагогов в российском регионе «очень тяжелой».