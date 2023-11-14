Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сибири фельдшеры «скорой» заявили о сокращении зарплат на 30%

Новосибирская прокуратура проверит информацию о снижении зарплат фельдшеров

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась информацией о снижении зарплат медицинских работников села Верх-Тула и организовала проверку по сообщениям в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнению должностными лицами медицинского учреждения требований трудового законодательства», — подчеркнули в пресс-службе областного ведомства.

Издание NGS.ru сообщало, что фельдшеры скорой помощи в поселке заявили о существенном снижении зарплат. По словам нескольких медицинских работников, с августа текущего года они по неизвестной причине стали получать приблизительно на 30% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году, хотя условия работы не изменились.

Ранее депутат назвал ситуацию с нехваткой педагогов в российском регионе «очень тяжелой».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий