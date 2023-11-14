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Украинеские СМИ грозят Западу проблемами в случае снижения финансовой поддержки

Kyiv Post: Запад заплатит за украинских беженцев, если не будет помогать Украине

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Andreea Alexandru/AP

Запад заплатит за украинских беженцев, если не будет и дальше финансово помогать Украине. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Увеличится число украинцев, бегущих в Европу и другие страны в качестве беженцев, таким образом это создаст еще большее экономическое бремя», — утверждает экономист Владимир Луговский.

Специалист по украинской экономике Кинг Баниан также считает, что лишение Украины экономической подпитки со стороны Соединенных Штатов вызовет цепную реакцию — от поддержки будут отказываться и другие институты, в том числе — Международный валютный фонд (МВФ).

Значительные проблемы в данный момент испытывает одна из немногих сфер украинской экономики, которая все ещё продолжает работать — сельское хозяйство. При этом опрошенные изданием эксперты утверждают, что именно на поддержку украинского сельского хозяйства идет большая часть средств, выделяемых США.

До этого в США назвали условия победы Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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