Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Бурятии суд обязал починить дамбу, которую прорвало летом

Суд в Бурятии обязал отремонтировать дамбу, из-за которой размыло БАМ

close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

Суд обязал отремонтировать дамбу в Северо-Байкальском районе Бурятии, из-за прорыва которой в августе размыло участок Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Об этом сообщили на сайте прокуратуры республики.

Инцидент случился 19 августа, когда из-за аномальных дождей река Холодная вышла из берегов. Поток воды частично разрушил дамбу и размыл железнодорожное полотно. Таким образом затопило 200 метров региональной автодороги, а также 1 800 метров железнодорожного полотна. В республике действовал режим чрезвычайной ситуации.

Сквозное движение поездов по БАМу приостановили после случившегося. Однако уже 23 августа сквозное движение по магистрали вновь открыли.

Прокурорская проверка показала, что дамба — объект муниципальной собственности, но местное самоуправление не проводило капитальный ремонт, из-за чего преграду и размыло.

Прокурор направил в суд иск с требованием обязать починить дамбу. Судья иск удовлетворил, но решение пока в законную силу не вступило.

Ранее стало известно, что в Уссурийске планируется построить систему дамб.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий