В Бурятии суд обязал починить дамбу, которую прорвало летом

Суд обязал отремонтировать дамбу в Северо-Байкальском районе Бурятии, из-за прорыва которой в августе размыло участок Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Об этом сообщили на сайте прокуратуры республики.

Инцидент случился 19 августа, когда из-за аномальных дождей река Холодная вышла из берегов. Поток воды частично разрушил дамбу и размыл железнодорожное полотно. Таким образом затопило 200 метров региональной автодороги, а также 1 800 метров железнодорожного полотна. В республике действовал режим чрезвычайной ситуации.

Сквозное движение поездов по БАМу приостановили после случившегося. Однако уже 23 августа сквозное движение по магистрали вновь открыли.

Прокурорская проверка показала, что дамба — объект муниципальной собственности, но местное самоуправление не проводило капитальный ремонт, из-за чего преграду и размыло.

Прокурор направил в суд иск с требованием обязать починить дамбу. Судья иск удовлетворил, но решение пока в законную силу не вступило.

Ранее стало известно, что в Уссурийске планируется построить систему дамб.