Никарагуа лишила гражданства экс-главу НИИ вакцин Трухина

Министерство внутренних дел Никарагуа приняло решение лишить гражданства республики бывшего директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина, которого следствие в России обвиняет в растрате 436,7 млн рублей. Об этом сообщается в официальной газете центральноамериканской республики La Gaceta.

«Министр внутренних дел постановила принять указ об утрате никарагуанского гражданства гражданином Виктором Павловичем Трухиным <...> за нарушение положений конституции Никарагуа, Закона № 761, Общего закона о миграции и иммиграции и его положений», — сказано в тексте опубликованного постановления.

4 сентября Трухин был уволен из НИИ вакцин ФМБА. Причиной такого решения стали результаты проверки федерального медико-биологического агентства в сфере противодействия коррупции. Во время мероприятия специалисты выявили нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.

Позднее стало известно о пропаже Трухина после обращения в полицию его дочери. В день увольнения он не выходил на связь.

9 сентября экс-директор петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА был найден под арестом в Санкт-Петербурге. Смольнинский районный суд города вынес в отношении Трухина постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Его подозревают в присвоении или растрате, совершенных организованной группой и в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей.

По версии следствия, Трухин причинил ущерб ФГУП СПбНИИВС ФМБА России на сумму 436 746 816 рублей.

Ранее представители ФМБА прокомментировали пропажу директора НИИ вакцин ФМБА.