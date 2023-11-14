Синоптики сообщили о погоде в Москве 14 ноября

В Москве 14 ноября ожидается облачная погода с температурой до +5°C, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне от +3°C до +5°C, а ночью столбики термометров не опустятся ниже 0.

В Московской области днем прогнозируется от +1°C до +6°C, а ночью похолодает до –2°C.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал, что самым холодным днем на этой неделе в Москве станет пятница, 17 ноября — температура в этот день составит от -3°C до -5°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также заявлял, что в пятницу, 17 ноября, в Москве произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в минусовую сторону, другими словами, наступит метеорологическая зима.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег.