Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников

По информации внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса, Израиль и ХАМАС находятся на заключительном этапе сделки по освобождению десятков заложников. По его источникам в израильском правительстве, если будут утверждены последние детали, о соглашении может быть объявлено в ближайшие несколько дней.

Согласно предварительным соглашениям, израильские женщины и дети будут освобождены группами одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Накануне Армия Израиля показала туннель под больницей в Газе, где могли держать заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».