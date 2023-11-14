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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Филиал РАН: на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

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Александр Пирагис/РИА «Новости»

В Камчатском филиале единой геофизической службы РАН заявили, что в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске жители зафиксировали землетрясение. Об этом сообщается на сайте ЕГС РАН.

Там подчеркнули, что магнитуда подземного толчка составила 5,2 балла. В ведомстве отметили, что эпицентр землетрясения находится в Авачинском заливе, который находится в 82 км от краевого центра, а его очка залегал на глубине 32 км.

По наблюдениям местных жителей, толчок был коротким, но ощутимым.  У некоторых в квартирах раскачивались подвешенные предметы, слышался хруст металлических и бетонных конструкций домов.

До этого у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,5.

8 ноября в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявляли, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 320 километрах от населенного пункта Туал в провинции Малуку.

До этого этот же центр сообщал, что землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано неподалеку от побережья острова Амбон в Индонезии. Известно, что эпицентр землетрясения находился в 351 км к юго-востоку от одноименного с островом города Амбон с населением около 355 тыс. человек.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.

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