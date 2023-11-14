Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Об этом пишет ТАСС.

По информации ведомства, в 00.21 (01.21 мск) тревога объявлена в Черкасской области, а через минуту - в Винницкой. В 01.09 (02.09 мск) тревога также прозвучала в Хмельницкой области.

Согласно данным карты, тревога звучит также в подконтрольных Киеву частях ДНР.

Ранее в Херсоне произошли взрывы.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.