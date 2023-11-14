Эвакуированным из сектора Газа россиянам не потребовалась госпитализация

Замглавы МЧС России Алексей Серко сообщил РИА Новости, что никому из эвакуированных из сектора Газа россиян, которые вечером в пятницу прилетели в московский аэропорт Домодедово из Каира, не понадобится госпитализация.

«Здесь нет», — сказал Серко, отвечая на вопрос, понадобится ли госпитализация кому-то из прилетевших.

До этого сообщалось, что первая группа пассажиров, прибывших в Домодедово на эвакуационном рейсе для россиян, застрявших в секторе Газа, была выпущена из зоны таможенного контроля.

В МЧС также сообщали, что вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, выдвинулась в Каир.

Ранее в МЧС РФ заявили о планах в течение недели перевезти всех российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, на территорию страны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее МИД РФ пообещал эвакуировать всех россиян из сектора Газа.