Настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде, 68-летний протоиерей Димитрий Сидор сообщил, что получил повестку в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Его слова в ходе проповеди, опубликованной на YouTube-канале собора, передает РИА Новости.

«Позавчера ко мне пришла повестка в армию. Мне 68 полных лет. Военком не знает сколько мне полных лет? Или второе — я вызвал адвокатов, один из них говорит, что это провокация, потому что таких случаев было множество, когда в военкомат вызывают мужчину, а потом делают с ним много беды. И открещиваются, что никого не вызывали», — сказал протоиерей.

До этого пленный боец ВСУ рассказал РИА Новости, что военкомат в подконтрольном Украине городе Запорожье принимает на службу людей с психическими расстройствами. Мужчина уточнил, что сам имеет подобные медицинские проблемы. Однако военный комиссариат все равно отправил его на фронт, предварительно оформив для него новые документы. В них не было указано никаких ограничений для прохождения службы.

Пленный разведчик ВСУ также сообщал, что солдат отправляют в СБУ за отказ идти на штурм. Военный рассказал, что под Работиным его подразделение несло большие потери.

Ранее пленный украинский военный рассказал, как бойцов на фронте снабжают наркотиками.