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Скончалась старшая сестра Дональда Трампа

Старшая сестра Дональда Трампа умерла в возрасте 86 лет

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Evan Vucci/AP

Старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа, Мэриэнн Трамп-Бэрри скончалась в возрасте 86 лет. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета New York Times.

По ее данным, сестра Трампа умерла рано утром в понедельник в своем доме, расположенном в квартале Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке. Причина смерти Трамп-Бэрри газете не известна.

Сестра Трампа занимала до 2019 года должность федерального судьи в штате Нью-Джерси. Источники утверждают, что Дональд Трамп часто прислушивался к мнению сестры. Однако после того, как их племянница Мэри Трамп опубликовала аудиозаписи, в которых Мэриэнн подвергла критике бывшего президента, в их отношениях произошел разлад.

New York Times отмечает, что за последние несколько лет Трамп понес личные потери. Его младший брат Роберт скончался в 2020 году, а первая жена экс-президента умерла в 2022 году.

Ранее сообщалось, что жена 45-го президента США Мелания Трамп изменила условия брачного договора с Дональдом Трампом на фоне возможной победы супруга на предстоящих выборах главы государства.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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