Вторая группа российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, выдвинулась в Каир

Вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, выдвинулась в Каир. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Российской Федерации.

По информации, предоставленной ведомством, 99 российских граждан, включая 43 детей, на автобусах движутся от контрольно-пропускного пункта «Рафах» в Каир. Оперативный штаб готов к приему эвакуированных, им будет оказана вся необходимая помощь.

Отмечается, что российских граждан на протяжении всего пути будут сопровождать медики и психологи МЧС.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ планирует в течение недели перевезти всех российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, на территорию страны.

Вечером 13 ноября в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет, на борту которого находились покинувшие сектор Газа россияне. Летевший из Каира самолет Ил-76 совершил посадку в 21:14.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.