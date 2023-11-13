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Учительницу из Великобритании обвинили в соблазнении 14-летней школьницы

В Великобритании молодая учительница соблазнила свою 14-летнюю ученицу

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Freepik.com

В Великобритании молодая преподавательница подружилась со школьницей и занималась с ней сексом в своей машине. Об этом пишет The Sun.

Элли Паттисон подружилась со школьницей, когда преподавала в средней школе. На момент совершения предполагаемых преступлений ей было 23 года, она состояла в отношениях и работала помощником учителя в графстве Ист-Сассекс.

Суд установил, что она занималась сексом с ученицей в своей машине и в домах своих подруг. Также она неоднократно прикасалась к девочке-подростку и целовала ее. Кроме того, учительница отправляла потерпевшей сообщения интимного характера. При этом они обе установили камеры в своих спальнях, чтобы видеть друг друга по ночам.

«Она сказала мне, что влюбилась в меня и что я ей нравлюсь», — призналась пострадавшая. Она отметила, что ее общение с учителем стало неформальным под воздействием алкоголя.

«Мы сидели там, я напилась, и она снова меня поцеловала, и во второй раз я поцеловала ее в ответ, и с этого момента мы начали встречаться», — рассказала девушка полицейским. Она обвинила педагога в том, что та заставила ее поверить в искренность своих чувств. Школьница поняла, что стала жертвой домогательств, и теперь считает, уже ни с кем не сможет поддерживать доверительные отношения.

Известно, что тревогу подняла подруга потерпевшей. Девочка случайно увидела, как ее приятельница целуется в машине, и рассказала обо всем взрослым. Руководство школы узнало о произошедшем и отстранило учительницу от работы. Как отмечается, партнерша подозреваемой также обратилась в полицию, узнав о неподобающем поведении своей подруги.

«Ничего подобного никогда не было», — подчеркнула подсудимая. Она отрицает часть обвинений, признавая при этом, что действительно была близка с девочкой.

Судебное разбирательство по ее делу продолжается.

Ранее в США 75-летняя учительница получила 10 лет колонии за изнасилование своего ученика.

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