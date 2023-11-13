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Бездомный ранил ножом двух прохожих и уснувшего в метро молодого человека

В Нью-Йорке задержали бездомного, который ранил ножом трех человек

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AP

В Нью-Йорке бездомный ранил пенсионера и спящего пассажира в метро. Об этом сообщает New York Post.

12 ноября 27-летний мужчина без определенного места жительства вышел из приюта для бездомных в Бруклине и сначала напал 38-летнего прохожего. Он ударил пешехода по лицу, а вскоре после этого ранил ножом 70-летнего мужчину.

Как установили впоследствии стражи порядка, третье нападение он совершил уже через 10 минут. Мужчина зашел в метро и ранил пассажира, который заснул в поезде. По данным полиции, злоумышленник ударил 26-летнего мужчину в шею ножом.

Пострадавших доставили в больницу, сейчас их состояние оценивается как стабильное. Преступника арестовали через пару часов после серии инцидентов, ему уже предъявили обвинение в нападении с применением оружия. Мотивы его поступков остаются неизвестными.

Ранее бездомный из Тюмени познакомился с женщиной в интернете, обокрал ее и взял в заложники.

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