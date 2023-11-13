Эвакуированных из Газы россиян должны перевезти в РФ в течение недели

МЧС РФ планирует в течение недели перевезти всех российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, на территорию страны. Об этом журналистам рассказал заместитель главы ведомства Алексей Серко, передает ТАСС.

Он отметил, что первую группу эвакуированных россиян удалось вернуть домой благодаря совместной работе многих структур. В их числе сотрудники МЧС и Министерства иностранных дел РФ, а также представители других ведомств.

«Надеюсь также, каждый день будет прибывать по группе людей. <…> Надеюсь, в течение недели, если получится — раньше, мы всех людей вывезем в РФ», — подчеркнул Серко.

Заместитель главы министерства добавил, что вторую группу российских граждан должны перевезти в Москву в ближайшие дни. Прибытие самолета с эвакуированными людьми в столицу запланировано на 15 ноября.

Вечером 13 ноября в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет, на борту которого находились покинувшие сектор Газа россияне. Летевший из Каира самолет Ил-76 совершил посадку в 21:14.

По данным РИА Новости, на борту находились порядка 70 человек. В зале ожидания людей встретили сотрудники МЧС и представители общественных организаций, уточняется в публикации.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне палестино-израильского конфликта.